«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات السيليكون (سيكو مصر - Sico) لبحث خطة الشركة فى التوسع فى استثماراتها بالمحافظة فى إنتاج الهواتف المحمولة والتابلت، بحضور المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.واستعرض رئيس مجلس ادارة سيكو مصر استثمارات الشركة بالمحافظة والتى تتمثل فى مصنع (Sico) بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة والذي يعد أول مصنع لإنتاج الهاتف المحمول والتابلت في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي تبلغ مساحته 4520 متر مربع ومجهز طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية ويعمل به نحو 300 مهندس وفني وعامل و500 موظف بجميع أنحاء خدمة ما بعد البيع ونقاط البيع، والتي تساهم فى توفير 4 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر ويصدر منتجاته إلى مختلف دول العالم وفقًا لاحتياجات السوق، لافتًا إلى دراسة التوسع فى اقامة استثمارات جديدة للشركة بالمحافظة وزيادة خطوط الانتاج الحالية للمصنع لتلبى احتياجات السوق المحلية والخارجية؛ ومما سيساهم فى توفير فرص عمل لشباب المحافظة.أشار المحافظ إلى زيارته المنطقة التكنولوجية ومصنع "Sico" لإنتاج الهواتف المحمولة وتفقد خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع ومراحل الإنتاج المختلفة لجميع هواتف Sico مصر ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية بالمحافظة مؤكدا على أهمية المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة والتي تم تخصيص 40 فدانا لها وتم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منها على مساحة 20 فدان وهي تعتبر إحدى المناطق الأربع التي تم تنفيذها بالمحافظات، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات التي تستهدف من خلالها تحويل مصر إلى مركز إقليمي متخصص في تصميم وتصنيع الإلكترونيات، بما يتواكب مع المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات الإلكترونية ويتسق مع خطط وأهداف خطة التنمية الشاملة للدولة 2030.وأشاد المحافظ بدور المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة في توفير المزيد من الفرص للشباب على العمل والتدريب، والتى توفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.ولفت إلى أن المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة هي الأولى في صعيد مصر وتعد بمثابة منارة علمية وتكنولوجية للصعيد بأكمله، وتستقطب إليها شباب رواد الأعمال والمبدعين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفر بيئة عمل تكنولوجية متقدمة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية وتمثل قاعدة انطلاق للشركات الناشئة ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص وبؤر للإبداع والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن ما توفره من برامج تدريبية وتكنولوجية متخصصة ترتبط باحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وتوفر الآلاف من فرص العمل المتميزة لشباب الصعيد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لجذب استثمارات جديدة إلى المنطقة وتسهيل عمل الشركات بها.