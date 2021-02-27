رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

السبت 27/فبراير/2021 - 10:04 م
لقاء رئيس مجلس ادارة
لقاء رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لصناعة السيلكون
أسيوط - محمد أبو شادي:
طباعة
التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات السيليكون (سيكو مصر - Sico) لبحث خطة الشركة فى التوسع فى استثماراتها بالمحافظة فى إنتاج الهواتف المحمولة والتابلت، بحضور المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

واستعرض رئيس مجلس ادارة سيكو مصر استثمارات الشركة بالمحافظة والتى تتمثل فى مصنع (Sico) بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة والذي يعد أول مصنع لإنتاج الهاتف المحمول والتابلت في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي تبلغ مساحته 4520 متر مربع ومجهز طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية ويعمل به نحو 300 مهندس وفني وعامل و500 موظف بجميع أنحاء خدمة ما بعد البيع ونقاط البيع، والتي تساهم فى توفير 4 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر ويصدر منتجاته إلى مختلف دول العالم وفقًا لاحتياجات السوق، لافتًا إلى دراسة التوسع فى اقامة استثمارات جديدة للشركة بالمحافظة وزيادة خطوط الانتاج الحالية للمصنع لتلبى احتياجات السوق المحلية والخارجية؛ ومما سيساهم فى توفير فرص عمل لشباب المحافظة.

أشار المحافظ إلى زيارته المنطقة التكنولوجية ومصنع "Sico" لإنتاج الهواتف المحمولة وتفقد خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع ومراحل الإنتاج المختلفة لجميع هواتف Sico مصر ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية بالمحافظة مؤكدا على أهمية المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة والتي تم تخصيص 40 فدانا لها وتم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منها على مساحة 20 فدان وهي تعتبر إحدى المناطق الأربع التي تم تنفيذها بالمحافظات، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات التي تستهدف من خلالها تحويل مصر إلى مركز إقليمي متخصص في تصميم وتصنيع الإلكترونيات، بما يتواكب مع المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات الإلكترونية ويتسق مع خطط وأهداف خطة التنمية الشاملة للدولة 2030.

وأشاد المحافظ بدور المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة في توفير المزيد من الفرص للشباب على العمل والتدريب، والتى توفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.

ولفت إلى أن المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة هي الأولى في صعيد مصر وتعد بمثابة منارة علمية وتكنولوجية للصعيد بأكمله، وتستقطب إليها شباب رواد الأعمال والمبدعين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفر بيئة عمل تكنولوجية متقدمة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية وتمثل قاعدة انطلاق للشركات الناشئة ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص وبؤر للإبداع والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن ما توفره من برامج تدريبية وتكنولوجية متخصصة ترتبط باحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وتوفر الآلاف من فرص العمل المتميزة لشباب الصعيد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لجذب استثمارات جديدة إلى المنطقة وتسهيل عمل الشركات بها.

موضوعات متعلقة

رابط تحميل نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

الصور

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

محمد الباز: المواطن ينتظر تعديلا مرضيا لقانون الشهر العقاري

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
المزيد

الثقافة

مريم أحمد علي توقع «آخر ليالي البشر» بفيلا إبداع في الدقي

«فوق الرأس».. معرض للفنان طه القرني يجسد هوية مصر في ثوب معاصر

«الثقافة الجزائرية» تنفي استقدام فنانين عرب أو أجانب لإحياء المهرجانات

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري