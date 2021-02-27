محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات أولى ثانوي

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، امتحانات الترم الأول بنظام التابلت للصفين الأول الثانوي بمدرسة سارة تقي الله الرسمية للغات بإدارة الوايلي التعليمية، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات دون أي عقبات، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء، وتضم المدرسة 194 طالبا موزعين على 14 لجنة منها 7 لجان للصف الأول و7 للصف الثاني الثانوي.وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا يزيد عدد الطلاب باللجنة عن 12 طالب لمراعاة المسافات البينية بينهم.وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة.وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم.ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بعقد غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتصدي الفوري لأي شكوى حرصا على مصلحة الطلاب.