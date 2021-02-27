«وقفة رجالة» يواصل سيطرته على شباك التذاكر المصري

نجح الفيلم الكوميدي الجديد «وقفة رجالة»، أمس الجمعة، في تحقيق إيرادات قياسية بعد وقت طويل من طرحه بدور العرض السينمائي، حيث جمع أمس الجمعة 500 ألف جنيه متفوقا على كل الأعمال المعروضة الأخرى سواء عربية أو اجنبية.ووصل فيلم «وقفة رجالة» حتى الآن إلى 18 مليون جنيه بشباك التذاكر المصري رغم الصعوبات التي تواجه الأعمال بسبب كورونا وقلة عدد جمهور السينما بشكل عام.تدور أحداثه في قالب كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء، الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية.«وقفة رجالة»، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم ماجد الكداوني وسيد رجب وبيومي فؤاد شريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.