رابط منصة الامتحانات الاسترشادية.. والهدف منها





رابط منصة الامتحانات الاسترشادية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله تحميل النماذج الاسترشادية للامتحانات النهائية من خلال هذا الرابط (من هنا)، للتأكد من مدى فهم الطلاب للمناهج الدراسية ونظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور الطلاب وتلقى المعلومات الدراسية مباشرة من أعضاء هيئة التدريس و التعليم عن بعد الذي يتلقى فيها الطلاب المعلومات الدراسية عن طريق المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خصيصا لتفادي أزمة توقف العملية التعليمية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتسبب في غلق كلي أو جزئي لكافة المنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة لعدم انتشار العدوي.





خطوات تسجيل الدخول عبر assessment.ekb.eg





يستطيع الطلاب الراغبين في الحصول على الامتحانات الالكترونية الاسترشادية لمعرفة شكل الورقة الامتحانية الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي و إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا )

) إنشاء حساب إلكتروني عبر الموقع في حالة الدخول لأول مرة

الدخول على الموقع عقب كتابة البريد الالكتروني والرقم السري

اختيار المرحلة والصف الدراسي

الضغط على كلمة بدأ الامتحانات





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أهداف إعداد نماذج الامتحانات الاسترشادية عبر المنصات الإلكترونية

يمكن الحصول على النماذج الاسترشادية عبر رابط منصة الامتحانات التي تجرى بدون درجات أو تصحيح بهدف التعرف على طبيعة الأسئلة التي سيواجهها الطالب خلال الامتحانات النهائية التي يتم من خلالها تقيم الطالب ووضع درجات له وفقا للضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاجتياز الصف الدراسي والانتقال إلى الصف التالي له دون خوف أو شعور بالرهبة.





في خضم مارثون الامتحانات التي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم 27 فبراير حظىعلى أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة والتي تساعد طلاب المرحلة الثانوية في أداء الامتحانات التجريبية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا لتدريب الطلاب على الامتحانات الاسترشادية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تسبب في تأجيل موعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها.