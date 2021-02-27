رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط منصة الامتحانات الاسترشادية.. والهدف منها

السبت 27/فبراير/2021 - 01:03 م
شيماء حسين
طباعة
في خضم مارثون الامتحانات التي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم 27 فبراير حظى رابط منصة الامتحانات على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة والتي تساعد طلاب المرحلة الثانوية في أداء الامتحانات التجريبية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا لتدريب الطلاب على الامتحانات الاسترشادية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تسبب في تأجيل موعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها.

رابط منصة الامتحانات الاسترشادية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله تحميل النماذج الاسترشادية للامتحانات النهائية من خلال هذا الرابط (من هنا)، للتأكد من مدى فهم الطلاب للمناهج الدراسية ونظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور الطلاب وتلقى المعلومات الدراسية مباشرة من أعضاء هيئة التدريس و التعليم عن بعد الذي يتلقى فيها الطلاب المعلومات الدراسية عن طريق المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خصيصا لتفادي أزمة توقف العملية التعليمية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتسبب في غلق كلي أو جزئي لكافة المنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة لعدم انتشار العدوي.

خطوات تسجيل الدخول عبر assessment.ekb.eg


يستطيع الطلاب الراغبين في الحصول على الامتحانات الالكترونية الاسترشادية لمعرفة شكل الورقة الامتحانية الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي و إتباع الخطوات التالية:-
  • تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا
  • إنشاء حساب إلكتروني عبر الموقع في حالة الدخول لأول مرة 
  • الدخول على الموقع عقب كتابة البريد الالكتروني والرقم السري
  • اختيار المرحلة والصف الدراسي
  • الضغط على كلمة بدأ الامتحانات

اقرأ أيضاً


أهداف إعداد نماذج الامتحانات الاسترشادية عبر المنصات الإلكترونية

يمكن الحصول على النماذج الاسترشادية عبر رابط منصة الامتحانات التي تجرى بدون درجات أو تصحيح بهدف التعرف على طبيعة الأسئلة التي سيواجهها الطالب خلال الامتحانات النهائية التي يتم من خلالها تقيم الطالب ووضع درجات له وفقا للضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاجتياز الصف الدراسي والانتقال إلى الصف التالي له دون خوف أو شعور بالرهبة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 26-2-2021

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

الصور

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

image description

طلاب عزبة البرج: لا صعوبة بامتحان أولى ثانوي والأزمة في سقوط السيستم

image description

وسط إجراءات مشددة.. انطلاق امتحانات التيرم الأول بجامعة قناة السويس

image description

جامعة أسيوط تزف بشرى لمرضى الأورام.. تطورات حققت نسب شفاء عالية

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

منسوجة بايو الشهيرة تخضع لأعمال ترميم اعتبارا من 2024

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل

في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الأولى لجائزة ثروت عكاشة.. اعرف التفاصيل

«أبطال في صمت».. أحدث إبداعات الكاتب أحمد الخميسي