



رابط تحميل نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى

حرصا على مصالحة الطلاب والطالبات وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج الامتحانات مماثلة الامتحانات النهائية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي تحاكي الورقة الامتحانية وطريقة الأسئلة بالامتحان النهائية للفصل الأول الدراسى ويمكن لأولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي تحميل نماذج الامتحانات الاسترشادية من خلال هذا الرابط ( من هنا )، لقياس مدى استيعاب الطلاب للمناهج التعليمية خاصة في ظل نظام التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكتروني التي أطلقتها الوزارة مؤخرا.





موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وضع جدول زمني لإجراء الامتحانات عقب تأجيلها بسبب اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وظهور السلالة الجديدة المتحورة الأكثر شراسة والأسرع انتشارا حيث تبدأ الامتحانات من اليوم السبت 27 فبراير وتنتهي يوم 11 مارس المقبل داخل لجان مدرسية بورقة امتحانية تشمل جميع المواد الدراسية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي عدوى انتشار الفيروس اللعين الذي حصد أرواح أكثر من 2 مليون شخص منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019.





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تعرف على شكل الورقة الامتحانية لفصل الدراسي الأول

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شكل الورقة الامتحانية لطلاب جميع المراحل التعليمية مماثلة تماما نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى التي وضعتها على موقعها الرسمي حيث تضم مادة اللغة العربية 10 أسئلة متنوعة بين اختار وتكملة كلمات من نص مقرر وأعرب كلمة وسؤال من قصة في أعماق البحار و 7 أسئلة في مادة الرياضيات اختر الإجابة الصحيحة و 4 أسئلة لمادة العلوم اختار الإجابة الصحيحة و 5 أسئلة لمادة اللغة الإنجليزية اختار الإجابة الصحيحة ومادة الدراسات الاجتماعية 4 أسئلة اختار من بين الأقواس.

مع انطلاق ماراثون الامتحانات يسارع الكثير من أولياء الأمور بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةالمحاكية الامتحانات النهائية للاستعداد لخوض تجربة الامتحانات، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية تحميل النماذج الاسترشادية للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.