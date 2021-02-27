«تعليم القاهرة»: التطوير التكنولوجي يتابع الامتحانات باللجان

بدء امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، بالجان الامتحانية بمدارس القاهرة، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.وأكدت المديرية، في بيان لها، أن مسؤولي التطوير التكنولوجي سيقومون بعمل جولة مرورية باللجان لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، تحسبآ لأي طارئ بأجهزة التابلت.جدير بالذكر، أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية، في أول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.