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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن تتعامل مع مسن بلا مأوى يبلغ 81 عاما (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 03:33 ص
مسن بلا مأوى
مسن بلا مأوى
ولاء جمال
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قال حازم الملاح، المسؤل الإعلامي للبرنامج القومي حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن، إنه وفقا للاستغاثة الواردة إلى البرنامج بوجود مسن مشرد بحدائق القبة، فإن الفريق تحرك على الفور للتعامل مع الحالة.

وأضاف "الملاح"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه بالوصول إلى الحالة تبين انه يدعى محسن علي عبدالمنعم علي، خرج من السجن منذ شهرين ويبلغ 81 عامًا، لديه ثلاث أبناء، كان يمتلك منزلا بالمشاركة مع أخواته، وعندما تم تنفيذ عقوبة السجن عليه لمدة طويلة فوجىء ببيع المنزل وأنه لا يعلم شىء عن زوجته وأولاده، وحاليًا يقيم بجوار المنزل، ويعاني من أعراض الشيخوخة واضطرابات نفسية متمثلة في خلع الملابس أمام المارة ويفتقر للنظافة الشخصية.

وأوضح أنه تم عرض خدمات استقباله بإحدى دور الرعاية الاجتماعية ولكنه غير مدرك وغير مستجيب، كما أنه لا يصاب بنوبات إلا في حالة مضايقة بعض الأطفال له، لافتا إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مكان لإيداعه بإحدى مستشفيات الطب النفسي لتلقي الرعاية والعلاج وجاري متابعة الحالة.

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