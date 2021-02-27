رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

38.5 مليار جنيه ميزانية مشروع التأمين الصحى الشامل

السبت 27/فبراير/2021 - 04:44 ص
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
سمر محمدين
طباعة
على مدار الفترة الماضية أطلقت القيادة السياسية مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة إلى المصريين بنظام التكافل الاجتماعي، وذلك لتوفير الرعاية الطبية لغير القادرين.

وانطلق مشروع التأمين الصحي الشامل في أكتوبر 2019، والذي تم تطوير ليشمل عدد الأفراد والمستشفيات والهيئات الصحية، فيما خصصت الحكومة للمشروع ميزانية بلغت 38.5 مليار جنيه من أجل تجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية.

وترصد "الدستور" أهمية المشروع القومي لنظام التأمين الصحي الشامل وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عنه.

قُدرت تكلفة تشغيل محافظات المرحلة الأولى 23.03 مليار جنيه مصري، منهم 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة الإسماعيلية، و9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، أما محافظة جنوب سيناء فقد بلغت تكلفتها 3.28 مليار جنيه.

تعد محافظة بورسعيد هي أولى محافظات المرحلة الأولى وتم تسجيل الأسر إلكترونيًا، ووصلت فيها إلى 600 ألف مواطن في المرحلة الأولى.

مليون و200 ألف مواطن هم إجمالي المواطنين المنتفعين من مشروع التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى فقط، والذي يعالج 58% منهم في منظومة طبيب الأسرة، في محاظفتي الأقصر وبورسعيد والإسماعيلية وأسوان، وهي تعتبر مستشفيات المرحلة الثانية من منظومة التأمين.

وحتى الآن تم تسجيل 4.6 مليون مواطن في نظام التأمين الصحي الشامل بمرحلتيه، منهم 500 ألف في بورسعيد، بتكلفة 38.5 مليار جنيه خلاف الميكنة، فضلا عن التدخلات الجراحية المتقدمة من المشروع بمختلف المحافظات.
ميزانية مشروع التأمين الصحى
ميزانية مشروع التأمين الصحى

موضوعات متعلقة

إيقاف شركات السياحة عن ممارسة نشاط العمرة فى هذه الحالة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-2-2021

نيويورك.. امرأة ثمانينية تقتحم مخبزا بسيارتها (فيديو)

فوز فيردر بريمن على آينتراخت فرانكفورت 2-1 فى الدورى الألمانى

جامبيا تتأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على وسط أفريقيا

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى

الفنانة ليلى طاهر بضيافة صالون الفن والمجتمع.. الليلة

عرض فيلم «ثلاثة ألوان.. أبيض» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. اليوم