38.5 مليار جنيه ميزانية مشروع التأمين الصحى الشامل

على مدار الفترة الماضية أطلقت القيادة السياسية مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة إلى المصريين بنظام التكافل الاجتماعي، وذلك لتوفير الرعاية الطبية لغير القادرين.وانطلق مشروع التأمين الصحي الشامل في أكتوبر 2019، والذي تم تطوير ليشمل عدد الأفراد والمستشفيات والهيئات الصحية، فيما خصصت الحكومة للمشروع ميزانية بلغت 38.5 مليار جنيه من أجل تجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية.وترصد "الدستور" أهمية المشروع القومي لنظام التأمين الصحي الشامل وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عنه.قُدرت تكلفة تشغيل محافظات المرحلة الأولى 23.03 مليار جنيه مصري، منهم 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة الإسماعيلية، و9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، أما محافظة جنوب سيناء فقد بلغت تكلفتها 3.28 مليار جنيه.تعد محافظة بورسعيد هي أولى محافظات المرحلة الأولى وتم تسجيل الأسر إلكترونيًا، ووصلت فيها إلى 600 ألف مواطن في المرحلة الأولى.مليون و200 ألف مواطن هم إجمالي المواطنين المنتفعين من مشروع التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى فقط، والذي يعالج 58% منهم في منظومة طبيب الأسرة، في محاظفتي الأقصر وبورسعيد والإسماعيلية وأسوان، وهي تعتبر مستشفيات المرحلة الثانية من منظومة التأمين.وحتى الآن تم تسجيل 4.6 مليون مواطن في نظام التأمين الصحي الشامل بمرحلتيه، منهم 500 ألف في بورسعيد، بتكلفة 38.5 مليار جنيه خلاف الميكنة، فضلا عن التدخلات الجراحية المتقدمة من المشروع بمختلف المحافظات.