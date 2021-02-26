بدء مبادرة حياة كريمة بقرى المنوفية (صور)

صرح المهندس محمد، ربيع منسق عام مبادرة حياه كريمة بمحافظة المنوفية، بأنه سيتم انطلاق العمل بمبادرة حياه كريمة بقرية شما التابعة لمركز أشمون، وقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء، حيث تم دمج كافة الطلبات والمقترحات التي وردت للمبادرة والتي رفعتها الوحدات المحلية ومجلس المدينة لكل من القريتين للوصول إلى أفضل خطة يتم تنفذها للنهوض وتطوير قرى الوحدتين ضمن المبادرة.وأضاف «ربيع» أن المبادره مستمرة في التنسيق الكامل، ووضع الخطط النهائية لتنفيذ وبحث جميع الاحتياجات التي تم تجميعها حتى الآن من خلال المتابعات والزيارات الميدانية، والحوار المجتمعي بجميع القرى التابعة للمبادرة الدائم الذي تعقده مبادرة حياة كريمة بقرى المبادرة بالمنوفية، وذلك ضمن خطة بين المحافظة ومبادرة حياة كريمة وللوقوف على الاحتياجات والمقترحات والطلبات المختلفة الفعلية التي تحتاجها القرى.وأشار أحمد جاب الله، من أهالي قرية كفر عشما، إلى أن مبادرة حياة كريمة قامت بعمل مقترح لإنشاء مستشفى أورام بالقرىة، والتي بها مساحة شاغرة مكان مستشفى قديم ولا يوجد بها غير وحدة صحية، والمساحة الشاغرة حوالي أربعة أفدنة، على الطريق السريع بالقرية.وأضاف «جاب الله»، أن حياة كريمة بمثابة طفرة للقرى المدرجة بها، وأن الرئيس السيسي حقق أحلام قاطني الريف بل وأضاف الكثير إلى أحلامهم التي لم يكن تزور خاطرهم صدفة، ولفت أن سكان قري المبادرة يشعرون بحالة من السعادة العارمة مع بدء تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.وأضاف محمد الشرقاوي، من أهالي القرية، أن إنشاء مجمع تنموي سوف يوفر الكثير على الأهالي بالقرية والقرى والعذب المجاورة، ولم يكن في تخيلنا أن تصل القرية إلى هذا التطوير الهائل، وكلنا أهالي وشباب ندعم المبادرة، ونقدم الشكر للرئيس السيسي، والذي سوف يكتب له التاريخ تطويره الريف المنسي.