صاحب عقار المنوفية المنهار: «بقيت مشرد وأسرتي»

قال السيد علي بدر صاحب العقار المنهار بقرية دلهمو التابع لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إنه أصبح مشردا هو وعائلته المكونة من 11 فردا.وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أنه أثناء تواجده بالمنزل هو وأسرته فوجئ بانهيار المنزل عليهم وسقوطه على ابنه الوحيد مباشرة مما تسبب في إصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم.وناشد السيد بدر صاحب المنزل المنهار جميع الجهات بالتدخل لإعادة بناء منزله، الذي لايقدر هو على إعادة بنائه.