رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صاحب عقار المنوفية المنهار: «بقيت مشرد وأسرتي»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:52 م
عقار المنوفية المنهار
عقار المنوفية المنهار
محمد عوض وولاء القاضي
طباعة
قال السيد علي بدر صاحب العقار المنهار بقرية دلهمو التابع لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إنه أصبح مشردا هو وعائلته المكونة من 11 فردا.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أنه أثناء تواجده بالمنزل هو وأسرته فوجئ بانهيار المنزل عليهم وسقوطه على ابنه الوحيد مباشرة مما تسبب في إصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

وناشد السيد بدر صاحب المنزل المنهار جميع الجهات بالتدخل لإعادة بناء منزله، الذي لايقدر هو على إعادة بنائه.

موضوعات متعلقة

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

«معندوش تليفون تاتش».. والدة طفل بورسعيد تكشف حقيقة «مغامرة ابنها»

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

نهال عنبر تكشف تطورات حالة الفنان يوسف شعبان الصحية

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

«ألروسا» الروسية تعرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

حضور كثيف من نجوم الفن في افتتاح «آرت فير إيجيبت» (صور)

هانى رمزى عن «أليس فى بلاد العجائب»: عرض عالمي على أرض مصر

اللجنة القومية للقاهرة التراثية تجتمع بمقر التنسيق الحضاري

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»