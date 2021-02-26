إعادة تشكيل المركز الإعلامي بالكنيسة الأرثوذكسية

أعادت الكنيسة الأرثوذكسية، تشكيل المركز الإعلامي بها، اليوم الجمعة، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.واختارت الكنيسة القمص موسى إبراهيم يعقوب متحدثاُ رسميًا للكنيسة بدلا من القس بولس حليم، والدكتورة رانيا نعيم مديرة للمركز، والقس بولس حليم مسئولا عن التدريب والمؤتمرات، وهاني نجيب مسئولا عن قناة coc، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع مارس المقبل.من جانبه، قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة إنه منذ اختيار الله قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي، كان العمل المؤسسي أحد أهم أدواته في رعاية شعب الكنيسة، ومن منطلق مبدأ التغيير الذي ينتهجه قداسة البابا ومن أجل مزيد من التخصص، أعاد تشكيل العمل في المركز الاعلامي ليشتمل على ٥ أقسام متخصصة لتباشر العمل الإعلامي الخاص بالكنيسة في الغترة المقبلة.وتابع "حليم " في تصريحات له قائلًا: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر القائمين علي الإعلام والميديا والصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج الذين شرفت بالعمل معهم على المستوي الإنساني والمهني".وأضاف قائلًا: "نحن نثمن مساهمتهم في عمل المركز الإعلامي منذ نشأته ونثق في استمرار تعاونهم بمزيد من النجاح مع مدير المركز الدكتورة رانيا نعيم والمتحدث الرسمي القمص موسي إبراهيم؛ وكلاهما من فريق المركز الإعلامي الأساسي ومشهود لهما بالكفاءة والحرفية والتميز".