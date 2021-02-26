«الإفتاء» للجماعات الإرهابية بعد تلفيق فتوى الشهر العقاري: «قبحكم الله»

كشفت دار الإفتاء حقيقة الفتوى المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بعناصر الجماعات الإرهابية عن قضية تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري، تقول: "البيت غير المسجل في الشهر العقاري لا تدخله الملائكة".وقالت دار الإفتاء في رسالة إلى الجماعات الإرهابية وأبواقها: "حقًّا إذا لم تستحِ فافعل ما تشاء"، مشيرة إلى أنه العجيب أن يصدر هذا الكذب الصراح ممن يدَّعون تمسحهم بالدين! ومعلوم أن الكذب يَهدي إلى الفجور، وأن الفجور يَهدي إلى النار، وإنه لا يُؤْمَنُ على دِين الله الفجَّارُ.‎وأضافت الدار: "قبحكم الله، جمعتم جهلًا وكذبًا وزورًا".