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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موسى يدخل تريند «يوتيوب» بأغنية «بتعمد» (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:45 م
موسى
موسى
حسن أمين
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دخل المطرب موسى تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بأغنية "بتعمد" والتي طرحت أمس عبر قناته الرسمية بالموقع.

واستطاع موسى أن يحتل المركز الخامس ضمن المحتويات الرائجة بموقع "يوتيوب" على مستوى مصر والوطن العربي، وذلك وسط حرب المشاهدات بين مطربين الراب المشتعلة خلال الساعات الماضية، خاصة عودة مطرب الراب مروان بابلو للساحة الفنية.

أغنية "بتعمد" من كلمات الشاعر الغنائي الراحل علاء سليمان وتعتبر اخر الأغنيات التي قام بكتابتها قبل وفاته، وتعاون موسى في الأغنية مع كل من المحلن محمد النادي، والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم، وميكس وماستر هندس الصوت خالد سند، والمتج المنفذ طارق الأحمدي.

وكان موسى قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "متحير" والتي تخطت أكثر من 2 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب" في يوم 14 يناير 2021، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي توما.

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