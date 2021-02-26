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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مدرسة المنارة تُنظم يوما رياضيا للأطفال ذوى الإعاقة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:19 م
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية
مونيكا جرجس
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نظمت مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف- التابعة للكنيسة الأسقفية يوما رياضيا، بمشاركة 15 من الأطفال تحت إشراف مُعلمات المركز مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى فى ظل فيروس كورونا المستجد.

من جانبها قالت جانيت شمعى، مديرة المركز: "تُعتبر الرياضة أمرا حيويا فى تنشئة الطفل؛ لأنها تعمل على تعزيز النشاط والحيوية وتلبية احتياجاته في اللهو واللعب والاستمتاع، وتعد وسيلة لتنمية قدراته الذهنية وذكائه ومهاراته في التعامل مع الغير".




وأوضحت جانيت: "يسعى مركز المنارة لممارسة الطفل الرياضة والعمل على تنفيذ أنشطة تدعم مرونة ورشاقة الأطفال وتقلل إصابتهم بالسمنة وما يصاحبها من أمراض، فيتم تنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية حفاظًا علي صحة أبنائنا".


تعمل مدرسة "المنارة" للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف على تقديم برامج تربوية للأطفال ذوى الإعاقة بمدينة منوف وما حولها، لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والشخصية إلى جانب تقديم الدعم لأولياء أمورهم.

مركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية "الابيسكوكير"، وهى الذراع التنموية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.

فى العام ٢٠٠٣ م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقصًا هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

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