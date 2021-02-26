أسهم أوروبا تهوى ما يزيد عن 1% مع تصاعد عمليات بيع سندات

هوت الأسهم الأوروبية 1.5 بالمئة اليوم الجمعة، بقيادة شركات التعدين والتكنولوجيا، إذ أدت قفزة في عوائد السندات ومخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم لإلحاق الضرر بالطلب على الأصول العالية المخاطر.والمؤشر القياسي للأسهم الأوروبية بصدد تسجيل أسوأ أداء في يوم واحد هذا الشهر.وتسببت تقلبات وول ستريت وارتفاع عوائد السندات الأمريكية في محو التفاؤل بخصوص التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو.وضغطت على الأسهم الأوروبية كذلك الأرباح الضعيفة التي أوردها بنك ستاندرد تشارترد وشركة انهايزر-بوش.