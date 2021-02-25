«تعليم الجيزة» يتابع تعقيم المدارس استعدادًا لامتحانات الترم الأول

تابع مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعقيم مدارس تعليم الجيزة، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسى الأول 20212020.وشدد «الجيار» على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة وستنطلق يوم السبت 27 فبراير حتى يوم الخميس 11 مارس 2021.كما شدد على إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقًا لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا، كما شدد الجيار على عدم دخول أى من العاملين بالمدارس إلا بالكمامة حرصاُ على سلامتك وسلامة الآخرين.