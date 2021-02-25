تداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، سؤالًا يقول هل يجوز صيام شهر رجب كامل، حيث يرغب العديد من المواطنين الذين يكثرون من الصوم في الأشهر الحرم، معرفة الرد على هذه الفتوى، وخاصة لعدم ورود أدلة من السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالصيام كاملا في رجب.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة حكم الشرع في صيام شهر رجب كاملًا من جانب علماء الدين المتخصصين.





هل يجوز صيام شهر رجب كامل

من جانبه، أوضح الشيخ الشحات العزازي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، خلال لقاء تليفزيوني مسجل، أن صيام شهر رجب كاملًا لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يفعله، حيث استحب العلماء أن يفصل الناس بين الفرض والنفل حيث يفطر لو يصوم الثلاثة أشهر متتالية رجب وشعبان ورمضان، بيوم أو يومين.





وأضاف في رده على سؤال ورد إليه في برنامج"الدين والحياة" أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، كان يعتاد على صوم الاثنين والخميس، وأنه لم يمنع في الصيام للشهر كاملا، واستدل بحديثه صلى الله عليه وسلم:" عليكم بِما تُطِيقونَ، فوَ اللهِ لا يَمَلُّ اللهُ حتَّى َتملُّو".





أفعال مستحبة في شهر رجب

يستحب للمسلم في هذا الشهر فعل الكثير من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وصلة رحم، وغيرها من الأعمال التي بها تجارة رابحة مع الله عزوجل، ، فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم والكبير.





حكم الصوم في شهر رجب





هناك الكثير من المسلمين في أرجاء الأرض يكثرون من الصيام في شهر رجب، في أوله ووسطه وآخره ، فقد ورد في فضل الصوم فى شهر رجب بخصوصه حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: «فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ، حيث يستحب الصيام في هذا الشهر بمختلف أيامه نظرًا للثواب العظيم الذي يحصل عليه الشخص.





وأكدت دار الإفتاء، هلى ذلك حيث قالت:" إن الصيام في شهر رجب سواء في أوله أو في أي يوم فيه- جائز ولا حرج فيه؛ لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم.





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