رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

هل يجوز صيام شهر رجب كامل؟

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:19 م
صيام شهر رجب
صيام شهر رجب
نعمات مدحت
طباعة
تداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، سؤالًا يقول هل يجوز صيام شهر رجب كامل، حيث يرغب  العديد من المواطنين الذين يكثرون من الصوم في الأشهر الحرم، معرفة الرد على هذه الفتوى، وخاصة لعدم ورود أدلة من السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالصيام كاملا في رجب.  

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة حكم الشرع في صيام شهر رجب كاملًا من جانب علماء الدين المتخصصين.

هل يجوز صيام شهر رجب كامل

من جانبه، أوضح الشيخ الشحات العزازي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، خلال لقاء تليفزيوني مسجل، أن صيام شهر رجب كاملًا لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يفعله، حيث استحب العلماء أن يفصل الناس بين الفرض والنفل حيث يفطر لو يصوم الثلاثة أشهر متتالية رجب وشعبان ورمضان، بيوم أو يومين.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه في برنامج"الدين والحياة" أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، كان يعتاد على صوم الاثنين والخميس، وأنه لم يمنع في الصيام للشهر كاملا، واستدل بحديثه صلى الله عليه وسلم:" عليكم بِما تُطِيقونَ، فوَ اللهِ لا يَمَلُّ اللهُ حتَّى َتملُّو".

أفعال مستحبة في شهر رجب

يستحب للمسلم في هذا الشهر فعل الكثير من الطاعات التي  تقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وصلة رحم، وغيرها من الأعمال التي بها تجارة رابحة مع الله عزوجل، ، فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم والكبير.

حكم الصوم في شهر رجب


هناك الكثير من المسلمين في أرجاء الأرض يكثرون من الصيام في شهر رجب، في أوله ووسطه وآخره ، فقد ورد في فضل الصوم فى شهر رجب بخصوصه حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: «فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ، حيث يستحب الصيام في هذا الشهر بمختلف أيامه نظرًا للثواب العظيم الذي يحصل عليه الشخص.

وأكدت دار الإفتاء، هلى ذلك حيث قالت:" إن الصيام في شهر رجب سواء في أوله أو في أي يوم فيه- جائز ولا حرج فيه؛ لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم.

يهمك أيضاً:



وبعد معرفة الرد على سؤال هل يجوز صيام شهر رجب كامل، أضافت الإفتاء في ردها على سؤال ورد إليها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" يقول: هل يجوز صيام شهر رجب كاملًا؟ ولم يرد ما يدل على منع الصوم في رجب، والمقرر شرعًا أن "الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال"، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا بدليل، وإلا عد ذلك ابتداعًا في الدين؛ بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الخارجية تُطلع السفراء العرب والأوروبيين بالقاهرة على مستجدات ملف سد النهضة

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

الصور

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة بين سبورت ماكس عبر نايل سات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
المزيد

الثقافة

السبت.. محمود مفلح في ضيافة بيت شعر بالأقصر

الأحد.. «طريق الأنبياء» في احتفالية بقبة الغوري

«الشباب ودوره في بناء المجتمع» بمركز طلعت حرب.. السبت

«تجارب نجاح مصرية وإفريقية» على مائدة الأعلى للثقافة (صور)