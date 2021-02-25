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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على دعاء نصف شهر رجب 2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:17 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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يُعرف شهر رجب بشهر الاستغفار، وسمي شهر رجب بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى يصب فيه الرحمة ويستعد المسلمين من كافة أنحاء العالم، لهذا الشهر المهم حتى يتعبد فيه المسلم ويكثر من الدعاء والاستغفار، وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المسلمين والمسلمات عن دعاء نصف شهر رجب للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

ونظرًا لعمليات البحث المستمرة على موقع "جوجل"، يعرض لكم "الدستور" دعاء نصف شهر رجب وأفضل الأدعية وأجملها لتتقرب من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى.

أفضل الأدعية وأجملها لنصف شهر رجب


1 - اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان الكريم، وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان.

2 - اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي يا أرحم الراحمين ( من دعا بها عقب كل صلاة لا يطلعه الله يوم القيامة على قبيح أعماله ولا يفتح ديوان سيئاته).

3 - اللهم أنزل على قبور المسلمين في كل الأرض رحماتك من السماء واغفر ذنوب مقصرهم وتجاوز عنهم وارحمهم وبرد تربتهم؛ وعاملهم برحمتك لا بعدلك.

4 - الحمد للَّه على قلبٍ ينبضُ، وعينٌ ترى النُّور، ويد تُصرف الأُمُور، وقدم تحمِلنا إلى حاجَتنا بِدُون مساعدةٍ مِن أحَد، فَـالحَمد للَّه دائمًا وأبدًا.

5 - اللهم أذق قلوب أحبتي برد عفوك وحلاوة حبك.. وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك.. واغفر لهم بكرمك.. وادخلني معهم برحمتك.

6 - اللهُم نستغفرك من كل ذنب يكون سبب في قطع الرجاء، ورد الدعاء، وتوارد البلاء، وترادف الهموم، وتضاعف الغموم، ونستغفرك عن كل وقت لم نذكرك فيه.

7 - ربي إن لك عبادًا ينتظرون فرجًا فبشرهم، وعبادًا يسألون شفاءً فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم اللهمّ حقق أمانينا وأصلح أمورنا يارب العالمين.

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8 - اللهُمَ إني أشتهِي سَجدَه عَلى أرض مَكَه، في ياربْ اكتُبها لي ولكُل مَن يشتهيهَا.

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