



موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الأخيرة

وقد سبق وعقد إجتماع برئاسة هالة السعيد 19 فبراير حضره كلا من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خاص بلجنة مساندة العمالة غير المنتظمة لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الاخيره من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.





وخلال الاجتماع، وجهت الوزيرة الشكر للقائمين على متابعة الإجراءات،، الذين يحاولون تقديم كافة السبل لصرف العمالة للتخفيف على المواطنين، ولتلبية احتياجاتهم، وأكدت علي على حرص اللجنة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم العمالة غير المنتظمة وصرف الدفعه الأخيرة من المنحة الرئاسية لمستحقيها بعد فلترة المتقدمين.





منحة العمالة غير المنتظمة وقد سبق وعقد إجتماع برئاسة هالة السعيد 19 فبراير حضره كلا من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خاص بلجنة مساندة العمالة غير المنتظمة لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الاخيره من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.وخلال الاجتماع، وجهت الوزيرة الشكر للقائمين على متابعة الإجراءات،، الذين يحاولون تقديم كافة السبل لصرف العمالة للتخفيف على المواطنين، ولتلبية احتياجاتهم، وأكدت علي على حرص اللجنة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم العمالة غير المنتظمة وصرف الدفعه الأخيرة من المنحة الرئاسية لمستحقيها بعد فلترة المتقدمين.



طبقا لبيان الوزراة الصادر منذ عدة أيام، وبعد مناقشة نتائج تحليل البيانات الخاصة بالدفعات السابقة من قواعد الاستحقاق والتوزيع الجغرافى للمستفيدين ومعدلات الصرف من منافذ البريد المصرى والبنك الزراعى وفاعلية استخدام المحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.

تم الاستقرار على تحديد موعد صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة يوم الأحد 7 مارس القادم.





أعداد المستحقين لصرف العمالة الغير منتظمة



بلغ أعداد المستحقين لصرف العمالة غير المنتظمة 1.5 مليون مواطن، خلال الثلاثة أشهر الأولى في عام 2020 طبقا للبيانات الرسمية الصادروة عن القوي العاملة.





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بينما وصلت خلال الفترة الأخيرة خلال الشهر الجاري إلى 1.7 عامل، حيث بلغت قيمة الصرف 800 مليون جنيه مصري.



يمكنكم الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الخامسة من منحة العمال غير المنتظمة إلكنروميا أو من خلال الأأرقام التي قررتها وزارة الاتصالات للرد على الاستفسارات الخاصة بالمنحة من جانب المواطنين، تتمثل من خلال الخط الساخن رقم 142.



بينما وصلت خلال الفترة الأخيرة خلال الشهر الجاري إلى 1.7 عامل، حيث بلغت قيمة الصرف 800 مليون جنيه مصري.يمكنكم الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الخامسة من منحة العمال غير المنتظمة إلكنروميا أو من خلال الأأرقام التي قررتها وزارة الاتصالات للرد على الاستفسارات الخاصة بالمنحة من جانب المواطنين، تتمثل من خلال الخط الساخن رقم 142.

يبحث الكثير من الأشخاص الذين يندرجون تحت فئة العمالة غير المنتظمة عن، التي أقرها لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أزمة جائة كورونا المستجد خاصة بعد تاُبثر دخولهم.