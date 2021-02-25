شروط تسجيل شقة في الشهر العقاري

شروط تسجيل شقة فى الشهر العقارى

شروط تسجيل شقة فى الشهر العقارى

رسوم تسجيل الشقة بالشهر العقاري

يتم دفع قيمة الرسوم المطلوبة لتسجيل الشقة بالشهر العقاري، طبقا لقانون الشهر العقاري الجديد، والتي تبدأ التسجيل بـ:-

- الوحدة السكنية على مساحة 100 متر2، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها.

- الوحدة السكنية على مساحة 200 متر 2: يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ1000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيهًا.

- الوحدة السكنية على 300 متر يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ1500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيهًا.

- الوحدة السكنية أكبر من 300 متر يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 2000 جنيه.



خطوات تسجيل الشقة بالشهر العقاري بعد إلغاء صحة التوقيع



بالنسبة لشروط تسجيل العقار الذي سيتم شراؤه بعد 4 مارس 2021 والأوراق المطلوبة فهي كالتالي:

- تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار.

- شهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات بناء.

- تقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.

- رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الابتدائية.

- تقديم "شهر إرث" للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.





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شروط تسجيل شقة فى الشهر العقارى



دفع رسوم إلى 5 جهات حكومية كشرط لاتمام عملية التسجيل وهي:

- رسوم التسجيل في الشهر العقاري.

- رسم نقابة المحامين.

- رسم ضريبة تصرفات.

- رسم المساحة.

- رسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية.



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