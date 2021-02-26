أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-2-2021 فى البنوك
الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:09 ص
هبه محمدطباعة
تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وبموقع "جوجل" من قبل المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، ويعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-2-2021 في البنوك المصرية.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة
سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوكوبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة، استقرًارًا ملحوظاُ أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.71 جنيه، وذلك وفقًا للبنك الأهلي المصري.
سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعةوسجل سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 18.91 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.05 جنيه، وذلك وفقًا للبنك الأهلي المصري، وتلك الأسعار مقارنة بأمس حيث سجل نحو 18.90 جنيه للشراء، والبيع 19.05 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم بالبنوكوشهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم بالبنوك أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 21.57 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 21.77 جنيه، وتلك الأسعار أختلفت تمامًا عن أمس حيث سجل نحو 21.54 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 21.72 جنيه.
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