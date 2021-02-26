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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-2-2021 فى البنوك

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:09 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وبموقع "جوجل" من قبل المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، ويعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-2-2021 في البنوك المصرية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك

وبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة، استقرًارًا ملحوظاُ أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.61 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.71 جنيه، وذلك وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة

وسجل سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 18.91 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.05 جنيه، وذلك وفقًا للبنك الأهلي المصري، وتلك الأسعار مقارنة بأمس حيث سجل نحو 18.90 جنيه للشراء، والبيع 19.05 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم بالبنوك

وشهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم بالبنوك أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 21.57 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 21.77 جنيه، وتلك الأسعار أختلفت تمامًا عن أمس حيث سجل نحو 21.54 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 21.72 جنيه.

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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الجمعة بالبنوك أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.09 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.18 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم بالبنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة بالبنوك أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 48.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 51.95 جنيه، وتعتبر هذه الأسعار مختلفة عن أمس حيث سجل حوالي 48.81 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 51.95 جنيه.

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