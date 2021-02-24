«الأعلى للجامعات الخاصة» يؤكد تطبيق نظام التعليم الهجين

أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، خلال اجتماع، الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية مع استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وبدء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول اعتبارًا من 27 فبراير الجاري وفق قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة الوزراء، مع التشديد الكامل على التزام الجامعات بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة مع جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية.شدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.وأكد المجلس تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أونلاين)، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.