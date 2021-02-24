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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم.. وموعد إجراء الامتحانات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:43 م
المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
شيماء حسين
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مع اقتراب ماراثون الامتحانات يدير الكثير من الطلاب محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة ممكن نعمله قرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم الذي ناقش الاستعدادات اللازمة لأجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات والمعاهد العليا خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور السلالة الجديدة المتحورة والتي تعد أكثر شراسة و تهاجم الجهاز التنفسي للإنسان.

أبرز قرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم


في الاجتماع الشهري الذي يعقده المجلس الأعلى للجامعات أكد على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون داخل لجان امتحانية بحضور الطلاب و أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من ارتداء الكمامات الواقية وجهاز قياس درجات الحرارة قبل دخول اللجان و تعقيم اللجان قبل إجراء الامتحانات و إلزام الطلاب على استخدام الكحول لتطهير الأيادي مع توفير غرفة عزل في حالة ظهور أعراض اشتباه في العدوى بين الطلاب.

امتحانات الفصل الدراسي الأول ونظام الهجين 


قبل إنطلاق العام الدراسي الجديد استعدت وزارة التعليم العالي بنظام دراسي جديد يتناسب مع الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بحيث يجمع بين الحضور وتلقي المحاضرات والدروس من أعضاء هيئة التدريس مباشرة والتعليم عن بعد من خلال المنصات الإلكتروني التي أطلقتها الجامعة لشرح المناهج الدراسية بطريقة سلسة والحصول على المعلومات الدراسية بكل سهولة وهو ما يطلق عليه "نظام الهجين" الجامع بين نظام التعليم التقليدي و الإلكتروني ويمكن من خلاله تقيم الطلاب بامتحانات غير تقليدية يعتمد على مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية.

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موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات


وفقا لتصريحات و قرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم فإن انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري ولا يوجد نيه للتأجيل مرة أخرى ولكن بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة حيث ينتقل عبر لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة بالجسم.

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