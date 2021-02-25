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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تهنئ مار بشارة الراعي بذكرى مولده

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:04 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت
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قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحتفل اليوم بعيد ميلاد صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وبهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر التهنئة لغبطته متمنيًا له دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس، لإتمام رسالته المقدسة.

وتستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

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