إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بالتحول لطرف بسبب امتناعه عن التبادل التجاري

اتهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بالتحول لطرف بسبب امتناعه عن التبادل التجاري مع إيران، وفق لقناة العربية الاخبارية.وخلال الفترة الماضية، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأميركية، أن أنشطة إيران مزعزعة لاستقرار المنطقة.وأوضح ستولتنبرج أن أكثر ما يقلق الحلف بشأن قرب امتلاك إيران لسلاح نووي، هو قدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي.كما شدد ستولتنبرج على ضرورة وأهمية فرض قيود على برنامج إيران النووي.وأثنى أمين عام الناتو خلال المقابلة مع "سي إن إن"، على الجهود الأميركية لإيجاد حل لقضية البرنامج النووي الإيراني.