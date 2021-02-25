مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 في انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

قتل أربعة أشخاص بينهم طفلان وأصيب 12 أخرون في انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرق سوريا، اليوم الخميس.وقال مصدر طبي في مستشفى رأس العين، إن جراح بعض المصابين خطيرة.بدوره، أكد نائب رئيس المجلس المحلي عبد الله الجشعم، أن «سيارة سياحية دفع رباعي انفجرت في شارع الفروج وسط المدينة»، مشيرًا إلى أن عناصر الشرطة بدأت تحقيقات في الحادث.