زيارات منزلية لـ 5 آلاف أسرة بمنطقة بشاير الخير للتوعية بأضرار الإدمان

أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب منطقة بشاير الخير، بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب بشكل سنوي تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات".جاء ذلك خلال افتتاح عمرو عثمان عيادة للصندوق بمنطقة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي كذلك توفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا، وتدشين مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة بشاير الخير بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة كوادر تطوعية من أهالي المنطق.وأضاف «عثمان» أنه سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات، بجانب تنفيذ حملات طرق الأبواب تستهدف أكثر من 5 آلاف أسرة بمنطقة بشاير الخير "1و2 و3" لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 لتقديم الخدمات العلاجية مجانا‪.