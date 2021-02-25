موعد إطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال 2021.. وأعمار الأطفال المستهدفة





ما موعد إطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال 2021؟





أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن إطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام خلال الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل بجميع الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية باستخدام التطعيم الفموية سابين أحادي التكافؤ نمط 2 وذلك عقب ظهور سلالة جديدة من فيروس شلل الأطفال منذ إعلان خلو مصر من شلل الأطفال في عام 2005، حيث تستهدف الحملة أكثر من 16.7 مليون طفل سواء كانوا مصريين أو غير مصريين مقيمين في مصر.





أعمار الأطفال المستهدفة من حملة التطعيم ضد الشلل





تستهدف حملة وزارة الصحة والسكان ضد فيروس شلل الأطفال من سن يوم إلى خمس سنوات والتي تنطلق في 28 فبراير الجاري وتستمر لمدة 4 أيام حتى 3 مارس المقبل بجميع الوحدات الصحية التابعة للوزارة ويجب على أولياء الأمور الإلتزام بالذهاب إلى الوحدة الصحية التابعة لوزارة الصحة داخل إطار المكان الذي يعيشون فيه ليتفادوا خطر الحملات الذائقة التي تدعى انتسابها إلى الوزارة وتطعيم الأطفال في المنازل للسرقة وغيرها من جرائم النصب أو التأكد من شخصيتهم من خلال الكارنيهات والبطاقات الشخصية.





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معلومات عن مرض شلل الأطفال





يحصل الأطفال المستهدفين من حملة تطعيم شلل الأطفال 2021 على لقاح فموي مضاد لفيروس الشلل ليؤمن مناعة الجسم عن طريق تكوين أجسام مضادة تعاوم الفيروس وذلك للأطفال بجميع الفئات المجتمعية لحماية أطفالنا من ذلك الفيروس الذي بدأ في الظهور مجدد عقب إعلان خلو مصر رسميا من فيروس شلل الأطفال في عام 2005 واستمرار الوزراة في إعطاء جرعات من اللقاحات للأطفال ضمن التطعيمات الرئيسية الموفرة مجانا للاطفال في شهادة الميلاد.

احتلتللأطفال المصريين وغير المصريين الموجودين حاليا في مصر، محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، حيث تسارعت الأمهات إلى المنصات الإلكترونية لمعرفة تفاصيل عن التطعيم الفموية التي تتوافر خلال حملة وزارة الصحة في المراكز والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.. لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أعمار الأطفال المستهدفة بالتطعيم وموعد إطلاق الحملة.