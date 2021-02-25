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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحالة 14 يشتبه بتورطهم في اعتداءات باريس لمحكمة جنائية ببلجيكا

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:18 ص
شرطة بلجيكا
شرطة بلجيكا
وكالات
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أعلن المدعي العام الفدرالي البلجيكي أنه أحال 14 شخصا يشتبه بأنهم تواطؤوا مع المجموعة المسلحة للجهاديين الذين هاجموا باريس في 13 نوفمبر 2015 إلى محكمة جنائية في بلجيكا، وهؤلاء المشتبه بهم لم تشملهم الإجراءات القضائية الفرنسية.

ومن بين المتهمين العشرين في القضية التي فتحت من قبل قضاء مكافحة الإرهاب البلجيكي، أعلنت غرفة مجلس بروكسل أيضا إسقاط الدعوى ضد خمسة ومحاكمة سادس بشكل منفصل في قضية أخرى كما قال ناطق باسم النيابة الفدرالية لوكالة فرانس برس.

وأدت هذه الهجمات التي تبناها تنظيم داعش إلى سقوط 130 قتيلا في باريس وبلدة سان دوني المجاورة مساء الثالث عشر من نوفمبر 2015.

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