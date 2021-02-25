رئيس الوزراء الأرميني يندد بمحاولة انقلاب عسكري في بلاده
الخميس 25/فبراير/2021 - 11:13 ص
وكالاتطباعة
ندد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الخميس، بمحاولة انقلاب عسكري بعدما طالب أركان الجيش باستقالة حكومته.
وكتب باشينيان على صفحته على "فيسبوك": "أعتبر أن بيان هيئة الأركان هو محاولة انقلاب عسكري"، مضيفا: "أدعو جميع أنصارنا إلى التجمع في ساحة الجمهورية في يريفان".
وكتب باشينيان على صفحته على "فيسبوك": "أعتبر أن بيان هيئة الأركان هو محاولة انقلاب عسكري"، مضيفا: "أدعو جميع أنصارنا إلى التجمع في ساحة الجمهورية في يريفان".