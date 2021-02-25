رئيس الوزراء الأرميني يندد بمحاولة انقلاب عسكري في بلاده

ندد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الخميس، بمحاولة انقلاب عسكري بعدما طالب أركان الجيش باستقالة حكومته.وكتب باشينيان على صفحته على "فيسبوك": "أعتبر أن بيان هيئة الأركان هو محاولة انقلاب عسكري"، مضيفا: "أدعو جميع أنصارنا إلى التجمع في ساحة الجمهورية في يريفان".