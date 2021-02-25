«أكثر فتكًا».. ظهور سلالة جديدة لكورونا فى كاليفورنيا مقاومة للقاح

قال علماء أمريكيون إن نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في ولاية كاليفورنيا، قد تكون أكثر فتكا وقابلية على مقاومة اللقاحات.وأشار تقرير لموقع "ساينس أليرت" إلى أن العلماء يشعرون بقلق متزايد من السلالة التي ظهرت في الربيع الماضي، لكنها لم تظهر على رادار العلماء حتى الشتاء الحالي.وحذر العلماء من أن السلالة الجديدة معدية أكثر من السلالات الأخرى وقد تكون مقاومة للقاحات المتوفرة حاليا في جميع أنحاء العالم.وفي دراسة لم تخضع للمراجعة العلمية بعد، حلل العلماء 2172 عينة من سلالة الفيروس التي أطلق عليها اسم B.1.427 B.1.429، وجمعت العينات كلها من ولاية كاليفورنيا بين الفترة الممتدة من سبتمبر 2020 إلى يناير 2021.وخلص العلماء إلى أنه بحلول شهر يناير الماضي، كان هذا النوع هو السائد في الولاية وكانت حالات الإصابة به تتضاعف كل 18 يوما.وتوصلت الدراسة إلى أن النسخة الجديدة أقوى بنسبة 40 في المئة في إصابة الخلايا البشرية مقارنة بالسلالات الأخرى.ورصد العلماء أن المصابين بهذه السلالة يحملون مستويات من الفيروس في الأنف والحلق أكثر من المصابين بالسلالات الأخرى.وحذر العلماء من أن النتائج التي توصلوا إليها بخصوص السلالة الجديدة تعتبر مقلقة ودعوا إلى اعتبار النسخة "مقلقة" على غرار النسخ التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.