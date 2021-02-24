أسقف منفلوط يترأس ختام قداسات يونان بكنيسة مار جرجس

ترأس الأنبا ثاوفيلس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنفلوط، اليوم، ختام قداسات صوم يونان بكنيسة القديس مار جرجس منفلوط.وشارك بالحضور كهنة وشمامسة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط، للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.