رياض المالكى: لا انتخابات من دون القدس الشرقية

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأربعاء، أن لا انتخابات فلسطينية من دون القدس الشرقية المحتلة التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية، بينما يرفض الإسرائيليون السماح لهم بإقامة أي أنشطة سياسية فيها.وقال المالكي في مؤتمر صحفي خلال زيارة له إلى جنيف: "لن تكون هناك انتخابات من دون القدس الشرقية. هذا مستحيل"، مشيرا الى وجود "تفاهم واضح مع الجانب الإسرائيلي للسماح لكل المقدسيين بالمشاركة في الانتخابات كمرشحين وناخبين، وللسماح بحملات انتخابية".ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منتصف يناير مرسومًا لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مايو ويوليو. ولم تحصل انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ 2006.وتعتبر إسرائيل القدس موحدة عاصمة لها، ولم يتضح بعد إن كانت ستسمح للفلسطينيين الذي يزيد عددهم عن 300 ألف في المدينة، بالمشاركة في الانتخابات.وتحدث المالكي عن "ترهيب واضح" خلال انتخابات 2006 للضغط على الفلسطينيين في القدس لعدم التصويت عبر التقاط الشرطة صورا للمقترعين عند أبواب مراكز الاقتراع، وعبر إرسال رسائل مسبقة تحض على عدم التصويت.وفي حال حاولت إسرائيل منع الفلسطينيين من التصويت، قال المالكي، سنفكر في طرق تتيح لشعبنا وضع صوتهم في صندوق الاقتراع، بما فيها الطلب من الدول الأجنبية التي لها ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية فتح أبوابها للمقدسيين للاقتراع داخلها.وأشار إلى أن "التكنولوجيا هي وسيلة أخرى لتجاوز القيود الإسرائيلية التي يمكن أن توضع لعرقلة مشاركة المقدسيين في الانتخابات".