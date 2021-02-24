رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غالبية الأمريكيين يثقون بقدرة بايدن على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:13 م
بايدن
بايدن
ا ش ا
طباعة
كشف استطلاع للرأي عن أن غالبية الأمريكيين لديهم ثقة في قدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التعامل مع ملفات السياسة الخارجية، وتحسين علاقات بلاده مع حلفائها لكنهم أقل ثقة في قدرته على التعامل بفاعلية مع الصين.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه مركز بو البحثي الأمريكي، ونشر نتائجه الأربعاء، أن 60% من الأمريكيين يثقون في نجاح بايدن في إدارة ملفات السياسة الخارجية، وهي نسبة تقل عما كان قد حصل عليه الرئيس الأسبق باراك أوباما في مستهل حكمه، حيث كانت 74% بينما كانت أعلى من نسبة الـ 46% التي حصل عليها الرئيس السابق دونالد ترامب في استطلاع مماثل.

وأظهر الاستطلاع أن هناك انقسامات حادة في آراء ذوي الانتماءات الحزبية المختلفة، حيث أعرب 88% من الديمقراطيين والمستقلين المائلين لهم عن ثقتهم في قيام بايدن بأعباء السياسة الخارجية لبلاده بينما كانت هذه النسبة بين الجمهوريين 27% والمستقلين المائلين للجمهوريين.

ورغم الأغلبية الكبيرة من المشاركين في الاستطلاع بنسبة 67% أبدت ثقتها في قدرة بايدن على تحسين علاقاته بحلفاء الولايات المتحدة، فإن أغلبية بسيطة بلغت 53% عبرت عن ثقتها في قدرة بايدن على التعامل مع الصين بفعالية مقابل 46% كانت ثقتها محدودة في قيامه بذلك.

وكان بايدن قد تعرض لانتقادات من جانب المعسكر الجمهوري بأنه قد يتساهل مع الصين، لكن بايدن أكد على أنه يخطط لتبني توجه حازم حيال الصين ويركز على المنافسة معها بدلا من أسلوب المواجهة للإدارة السابقة التي تبنت مبدأ " أمريكا أولًا"، كما يرى مراقبون أن بايدن يسعى كذلك للتأكيد على أهمية تحالفات الولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة

تشييع جثامين 5 من ضحايا مركب كينج مريوط

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

صانعو القهوة يجذبون الأنظار خلال بطولة «فنون اللاتيه» بالإمارات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

أيام زمان

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المريض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لخطة مسرح المواجهة والتجوال 2021

وزير الثقافة: مسرح المواجهة والتجوال حلم تحول لحقيقة

بدء مناقشة كتاب «دعاة عصر السادات» لـ وائل لطفي

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري