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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي فى الحديدة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:12 م
مليشيات الحوثية
مليشيات الحوثية
وكالات
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سقط عدد من القتلى والجرحى من مسلحي الحوثية الأربعاء بنيران القوات المشتركة الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة، في بيان صحفي، إن القوات المشتركة وجهت ضربات محكمة على أهداف حوثية في قطاعات كيلو 16 والصالح وشارعي صنعاء والخمسين والمطار داخل مدينة الحديدة، وجنوب غرب الدريهمي وجنوب شرق التحيتا وشمال غرب حيس، بعد رصد دقيق لتحركاتها قرب خطوط التماس".

وأفاد المركز بأن عددا من عناصر الميليشيات لقوا حتفهم وجرح آخرون، وأُخمدت تحركات عدة لهم".

وأشار إلى أن القوات المشتركة دمرت جرافة للحوثيين، ما أدى إلى مقتل أربعة من عناصرهم "أثناء محاولة استحداث تحصينات في إحدى المزارع الواقعة على خط زبيد شرق الجبلية بمديرية التحيتا".

ويقود القوات المشتركة طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، الذي انضم للتحالف بعد مقتل عمه على يد الحوثيين في ديسمبر 2017، ولا تخضع هذه القوات لهيئة الأركان اليمنية، وتتلقى دعمها من دولة الإمارات.

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