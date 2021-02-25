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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 25-2-2021 فى مصر عند الصاغة

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:23 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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أسعار الذهب اليوم في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبموقع «جوجل» من قبل المواطنين والشباب المقبلين على الزواج ورجال الأعمال والمستثمرين.

ويشهد سعر الذهب في مصر حالة من التذبذب بسبب الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في هبوط عدد كبير من البورصات العالمية والبورصات الخليجية.

ويعرض «الدستور» للمواطنين والشباب المقبلين على الزواج ورجال الأعمال والمستثمرين، كافة التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار الذهب اليوم الخميس 25-2-2021 في مصر بالصاغة.

أسعار الذهب اليوم الخميس 25-2-2021 في مصر بالصاغة

1 - سعر جرام اليوم عيار 24 اليوم (901 جنيه)

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 901 جنيه، ويعتبر جرام الذهب عيار 24 بأنه أعلى عيار في مصر بسبب جدوته.

2 - سعر جرام اليوم عيار 21 اليوم (790 جنيه)

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 790 جنيه، ويعتبر جرام الذهب عيار 21 بأنه أكثر عيار انتشارًا في مصر.

3 - سعر جرام اليوم عيار 18 اليوم (677 جنيه)

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 790 جنيه، ويعتبر جرام الذهب عيار 18 بأنه أكثر عيار انتشارًا في مصر بسبب سعره المناسب وفي متناول الجميع.

4 - سعر الجنيه الذهب اليوم (6320 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 6320 جنيهًا، ويعتبر وزن الجنيه الذهب حوالي ما يقرب إلى 8 جرامات من عيال الـ 21، وهو الأكثر انتشارًا في الوجه القبلي والوجه البحري.

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5 - سعر أوقية الذهب اليوم (27932 جنيهًا)

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 27932 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو ما يقرب إلى حوالي 31 جرامًا.

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