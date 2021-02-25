أسعار الذهب اليوم الخميس 25-2-2021 فى مصر عند الصاغة





ويشهد سعر الذهب في مصر حالة من التذبذب بسبب الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في هبوط عدد كبير من البورصات العالمية والبورصات الخليجية.







أسعار الذهب اليوم الخميس 25-2-2021 في مصر بالصاغة 1 - سعر جرام اليوم عيار 24 اليوم (901 جنيه) شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 901 جنيه، ويعتبر جرام الذهب عيار 24 بأنه أعلى عيار في مصر بسبب جدوته.

2 - سعر جرام اليوم عيار 21 اليوم (790 جنيه) سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 790 جنيه، ويعتبر جرام الذهب عيار 21 بأنه أكثر عيار انتشارًا في مصر.

3 - سعر جرام اليوم عيار 18 اليوم (677 جنيه) وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 790 جنيه، ويعتبر جرام الذهب عيار 18 بأنه أكثر عيار انتشارًا في مصر بسبب سعره المناسب وفي متناول الجميع.

4 - سعر الجنيه الذهب اليوم (6320 جنيهًا) سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 6320 جنيهًا، ويعتبر وزن الجنيه الذهب حوالي ما يقرب إلى 8 جرامات من عيال الـ 21، وهو الأكثر انتشارًا في الوجه القبلي والوجه البحري. يهمك أيضًا: موعد بداية الترم الثاني 2021 لجميع الصفوف الدراسية (dostor.org) 6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم (dostor.org)

5 - سعر أوقية الذهب اليوم (27932 جنيهًا) وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 27932 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو ما يقرب إلى حوالي 31 جرامًا. وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 27932 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو ما يقرب إلى حوالي 31 جرامًا. ويعرض «الدستور» للمواطنين والشباب المقبلين على الزواج ورجال الأعمال والمستثمرين، كافة التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار الذهب اليوم الخميس 25-2-2021 في مصر بالصاغة.شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 901 جنيه، ويعتبر جرام الذهب عيار 24 بأنه أعلى عيار في مصر بسبب جدوته.سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 790 جنيه، ويعتبر جرام الذهب عيار 21 بأنه أكثر عيار انتشارًا في مصر.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 790 جنيه، ويعتبر جرام الذهب عيار 18 بأنه أكثر عيار انتشارًا في مصر بسبب سعره المناسب وفي متناول الجميع.سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في بداية التعاملات اليومية نحو ما يقرب إلى حوالي 6320 جنيهًا، ويعتبر وزن الجنيه الذهب حوالي ما يقرب إلى 8 جرامات من عيال الـ 21، وهو الأكثر انتشارًا في الوجه القبلي والوجه البحري.

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