موعد بداية الترم الثاني 2021 لجميع الصفوف الدراسية

ما زالت عمليات البحث مستمرة حول موعد بداية الترم الثاني 2021، وذلك خلال هذه الفترة بعد دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول التي من المقرر أن تبدأ يوم 27 فبراير، وتستمر حتى يوم 11 مارس المقبل 2021.





وزارة التربية والتعليم، كشفت، خلال مؤتمر صحفي عقده، عن آلية الامتحانات، الجديدة في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، التي بدأت أواخر 2019.

موعد بداية الترم الثاني 2021

ولم تحدد وزارة التربية والتعليم حتى الآن، معالم بداية موعد الترم الثاني، حيث من المقرر أنه كان يبدأ يوم 20 فبراير الماضي، إلا أن الحالة الصحية في مصر، غيرت الخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للعام الدراسي الحالى، فقد انتهت إجازة نصف العام يوم 26 فبراير، ويجرى الطلاب الامتحانات يوم 27 فبراير، بعد استكمال المقررات الدراسية "أونلاين" في المنزل، بعد ازدياد الموجة الثانية في مصر.

قرارات حاسمة لمواجهة أزمة كورونا

وفي ظل التحديات الصعبة التي تواجه مصر منذ أزمة فيروس كورونا، قررت وزارة التربية والتعليم استكمال الدراسة، ولكن مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والإجراءات الاحترازية، فقد أطلقت العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية، لاستكمال الطلاب المقررات الدراسية الخاصة بهم، إضافة إلى منصات تسجيل الدخول في الامتحانات، ومنصات أخرى للطلاب المقيمين بالخارج حتى يؤدوا الامتحانات في سلام.





وليس هذا فقط ما قامت به الوزارة، ولكن وضعت آلية وشكل جديد للامتحانات بحيث تقلل تواجد الكثافة الطلابية داخل مقار اللجان المدرسية في الامتحانات، وحددت امتحان موحد لجميع الصفوف الدراسية بحيث يؤدي طلاب كل فصل دراسي امتحان جميع المواد في ورقة أسئلة واحدة.





كما شددت على الطلاب باتباع جميع الارشادات التى أوضحتها وزارة الصحة للحد من انتشار عدوى كورونا من ارتداء كمامة بالإضافة إلى وجود المعقمات الكحول وغيره، وذلك بهدف الحفاظ على أرواحهم، إضافة إلى تعقيم وتطهير اللجان المدرسية التي سيؤدي فيها الطلاب الامتحانات.