رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موعد بداية الترم الثاني 2021 لجميع الصفوف الدراسية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:33 م
الدراسة
الدراسة
نعمات مدحت
طباعة
ما زالت عمليات البحث مستمرة حول موعد بداية الترم الثاني 2021، وذلك خلال هذه الفترة بعد دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول التي من المقرر أن تبدأ يوم 27 فبراير، وتستمر حتى يوم 11 مارس المقبل 2021.

وزارة التربية والتعليم، كشفت، خلال مؤتمر صحفي عقده، عن آلية الامتحانات، الجديدة في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، التي بدأت أواخر 2019.

موعد بداية الترم الثاني 2021

ولم تحدد وزارة التربية والتعليم حتى الآن، معالم بداية موعد الترم الثاني، حيث من المقرر أنه كان يبدأ  يوم 20 فبراير الماضي، إلا أن الحالة الصحية في مصر، غيرت الخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للعام الدراسي الحالى، فقد انتهت إجازة نصف العام يوم 26 فبراير، ويجرى الطلاب الامتحانات يوم 27 فبراير، بعد استكمال المقررات الدراسية "أونلاين" في المنزل، بعد ازدياد الموجة الثانية في مصر.

قرارات حاسمة لمواجهة أزمة كورونا

وفي ظل التحديات الصعبة التي تواجه مصر منذ أزمة فيروس كورونا، قررت وزارة التربية والتعليم استكمال الدراسة، ولكن مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والإجراءات الاحترازية، فقد أطلقت العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية، لاستكمال الطلاب المقررات الدراسية الخاصة بهم، إضافة إلى منصات تسجيل الدخول في الامتحانات، ومنصات أخرى للطلاب المقيمين بالخارج حتى يؤدوا الامتحانات في سلام.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

وليس هذا فقط ما قامت به الوزارة، ولكن وضعت آلية وشكل جديد للامتحانات بحيث تقلل تواجد الكثافة الطلابية داخل مقار اللجان المدرسية في الامتحانات، وحددت امتحان موحد لجميع الصفوف الدراسية بحيث يؤدي طلاب كل فصل دراسي امتحان جميع المواد في ورقة أسئلة واحدة.

كما شددت على الطلاب باتباع جميع الارشادات التى أوضحتها وزارة الصحة للحد من انتشار عدوى كورونا من ارتداء كمامة بالإضافة إلى وجود المعقمات الكحول وغيره، وذلك بهدف الحفاظ على أرواحهم، إضافة إلى تعقيم وتطهير اللجان المدرسية التي سيؤدي فيها الطلاب الامتحانات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

السيول تقطع طريق «رأس غارب-الزعفرانة».. وطوارئ بالبحر الأحمر

آخر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 في مصر

الطقس السيئ و«حياة كريمة» يتصدران اهتمامات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

الصور

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

image description

سكرتير محافظة أسيوط يترأس حملة لأعمال النظافة بحي غرب

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي بالرابط والأرقام

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

عرض «احتيال أمريكي» بقصر السينما في جاردن سيتي الليلة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد حافظ إبراهيم

الفنون التشكيلية تطرح معرض «إشراقات نحتية» للمشاهدة البانورامية