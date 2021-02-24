موعد ليلة الإسراء والمعراج 2021.. وكيفية فرض الصلوات الخمس





موعد ليلة الإسراء والمعراج 2021





وفقا للحسابات الفلكية لمرصد دار الإفتاء المصرية فإن موعد 27 رجب يوافق الخميس 11 مارس المقبل لذلك يسارع الكثير من المسلمين بصيام نهارها وقيام ليلها والتعبد لله سبحانه وتعالى الذي تكرم على البشرية لفرض الصلوات الخمس للتقرب منه يوميا و السجود له عز وجل والدعاء بكل ما يريدونه سواء في الدنيا أو الآخرة دون وسيط لعظم قدر الصلاة حيث هى أول ما يحاسب عليه العبد في قبره ويوم القيامة لذلك لم فرضها كسائر العبادات عن طريق الوحي (سيدنا جبريل)، بل فرضها على عباده في حادث خاص وفي ليلة مباركة.





كيفية الاحتفال بليلة التي فرض فيها الصلوات الخمس





الاحتفال بليلة 27 رجب يكون منذ مساء يوم الأربعاء 10 مارس وحتى فجر الخميس 11 مارس لذلك يستحب قيام ليلها بكافة أنواع العبادة من صلاة وتسبيح وقراءة القرآن واستغفار ودعاء يتفرج الهموم وغفران الذنوب كما يستحب صيام نهارها احتفالا بهذه الليلة المباركة التي أسرى فيها الله سبحانه وتعالى بعبده ونبيه محمد بن عبد الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السموات السبع ليرى معجزات الله سبحانه وتعالى وآياته عز وجل.





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ليلة تفريج هم رسول الله وفرض الصلوات الخمس

نحتفل بليلة الإسراء والمعراج 2021 يوم 27 رجب والتي فرج فيها الله سبحانه وتعالى هم نبيه ورسوله محمد بن عبد الله عقب وفاة زوجته خديجة و عمه أبو طالب و إلحاق مشركي قريش الأذى به وضرب أهل الطائف له إلى أن سال الدم من وجه الكريم لذلك أراد الله أن يسر قلبه بتلك الرحلة المباركة فأرسل له جبريل عليه السلام الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على وسيلة الانتقال وهى البراق ثم العروج به إلى السموات السبع للقاء ربه من وراء ستار.

مع اقتراب ليلةالتي فرضت فيها الصلوات الخمس يسارع الملايين من المسلمين بمختلف بلاد العالم العربي والإسلامي بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعدها لصيام نهارها وقيام ليلها والتعبد. لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد واقعة الإسراء والمعراج وكيفية فرض الصلوات الخمس على المسلمين وطقوس الاحتفال بها كل عام.