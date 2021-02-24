الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة وقبول المعاش

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة



شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الشروط التي تمكن المواطن من خلالها الحصول على معاش تكافل وكرامة وتشتمل على الآتي: فيما يخص معاش تكافل والذي يخص الأطفال، ضرورة أن يكون الأطفال في سن 18 بالنسبة للأسر، والتزامهم في التعليم بحيث تكون نسبة حضورهم 80%، ويتضمن المعاش ايضا أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه.

شروط القبول في تكافل وكرامة 2021 وأما شروط كبار السن، أو المسنين: أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما، والأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة أن يكون بلغ الـ 18 عاما، ويضم المعاش ايضا الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل، كما يضم المعاش ايضا الشخض المريض بمرض مزمن.

خطوط وي تكافل وكرامة للمستفيدين ويبحث الكثير من محدودي الدخل وأصحاب معاشات تكافل وكرامة عن كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة we، بعد أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we مع وزارة التضامن الاجتماعي المعنيه بمعاشات تكافل وكرامة، لرفع العبئ بعض الشئ عن المنتفعين بتلك الفئة.