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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة وقبول المعاش

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:41 م
جريدة الدستور
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يبحث الكثير من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة، وتستمر عمليات البحث حول كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة، من جانب المواطنين خلال هذه الفترة عبر محركات البحث، فقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، معرفة النتيجة بدون عناء أو تعب.

وتوفر "الدستور" لقراءها كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

يستطيع المواطن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة، من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط الآتي: من هنا.

ويقوم المواطن بعد التسجيل على الموقع أن يكتب الرقم القومي الخاص به، إضافة إلى كتابة رقم الاستمارة الخاصة به، ثم النقر على أيقونة البحث.

وعند الانتهاء من إدخال البيانات المتعلقة بالمواطن الذي يريد معرفة المعاش، يقوم الموقع الرسمي للوزارة بتفعيل رابط ملف pdf حيث يمكن للمواطن الضغط عليه، وذلك من أجل معرفة نتيجة الكشف الطبي معاش تكافل وكرامة، والاطلاع أيضا علي كافة الأسماء الذين تم قبولهم في البرنامج في الفترة الذي يقدم فيها المواطن.

قد يهمك.. خطوات تسجيل خطوط وي تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الشروط التي تمكن المواطن من خلالها الحصول على معاش تكافل وكرامة وتشتمل على الآتي: فيما يخص معاش تكافل والذي يخص الأطفال، ضرورة أن يكون الأطفال في سن 18 بالنسبة للأسر، والتزامهم في التعليم بحيث تكون نسبة حضورهم 80%، ويتضمن المعاش ايضا أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه.

شروط القبول في تكافل وكرامة 2021

وأما شروط كبار السن، أو المسنين: أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما، والأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة أن يكون بلغ الـ 18 عاما، ويضم المعاش ايضا الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل، كما يضم المعاش ايضا الشخض المريض بمرض مزمن.

خطوط وي تكافل وكرامة للمستفيدين

ويبحث الكثير من محدودي الدخل وأصحاب معاشات تكافل وكرامة عن كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة we، بعد أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we مع وزارة التضامن الاجتماعي المعنيه بمعاشات تكافل وكرامة، لرفع العبئ بعض الشئ عن المنتفعين بتلك الفئة.

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