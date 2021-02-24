الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة وقبول المعاش
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:41 م
يبحث الكثير من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة، وتستمر عمليات البحث حول كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة، من جانب المواطنين خلال هذه الفترة عبر محركات البحث، فقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، معرفة النتيجة بدون عناء أو تعب.
وتوفر "الدستور" لقراءها كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة.
ويقوم المواطن بعد التسجيل على الموقع أن يكتب الرقم القومي الخاص به، إضافة إلى كتابة رقم الاستمارة الخاصة به، ثم النقر على أيقونة البحث.
وعند الانتهاء من إدخال البيانات المتعلقة بالمواطن الذي يريد معرفة المعاش، يقوم الموقع الرسمي للوزارة بتفعيل رابط ملف pdf حيث يمكن للمواطن الضغط عليه، وذلك من أجل معرفة نتيجة الكشف الطبي معاش تكافل وكرامة، والاطلاع أيضا علي كافة الأسماء الذين تم قبولهم في البرنامج في الفترة الذي يقدم فيها المواطن.
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وتوفر "الدستور" لقراءها كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامةيستطيع المواطن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة، من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط الآتي: من هنا.
ويقوم المواطن بعد التسجيل على الموقع أن يكتب الرقم القومي الخاص به، إضافة إلى كتابة رقم الاستمارة الخاصة به، ثم النقر على أيقونة البحث.
وعند الانتهاء من إدخال البيانات المتعلقة بالمواطن الذي يريد معرفة المعاش، يقوم الموقع الرسمي للوزارة بتفعيل رابط ملف pdf حيث يمكن للمواطن الضغط عليه، وذلك من أجل معرفة نتيجة الكشف الطبي معاش تكافل وكرامة، والاطلاع أيضا علي كافة الأسماء الذين تم قبولهم في البرنامج في الفترة الذي يقدم فيها المواطن.
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