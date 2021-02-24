ويبحث الكثير من محدودي الدخل وأصحاب معاشات تكافل وكرامة عن كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة we، بعد أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we مع وزارة التضامن الاجتماعي المعنيه بمعاشات تكافل وكرامة، لرفع العبئ بعض الشئ عن المنتفعين بتلك الفئة.

وتوفر "الدستور" لقراءها خطوات تسجيل خط وي تكافل وكرامة we

كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة we

وننشر لكم في " الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأربعاء 24-2-2021، كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة we، من خلال السطور القادمة:-

1 - الضغط على الرابط المخصص على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض حجز خط تكافل وكرامة وي we خبر الرابط التالي:- ( هنا ) أو " هنا ".2 - ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.3 - كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي (السنة - الشهر - يوم).4 - اختيار علامة أنا لست ربوت.5 - الضغط على زر متابعة ( فى حال كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة فستنتقل إلى الصفحة التالية.6 - ستظهر البيانات التى قمت بادخالها وهى الرقم القومي وتاريخ انتهاء انتهاء سريانها.7 - يطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة.8 - يحدد موعد الاستلام فى اليوم التالي للتسجيل.9 - فور الضغط على زر "تسجيل" تظهر رسالة "تم تسجيل الطلب بنجاح".10 - الاستلام (تاريخ اليوم التالي للتسجيل) واسم الفرع المختار.

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شروط استلام خط وي تكافل وكرامة

1 - استلام خط وي تكافل وكرامة من خلال حضور الشخص المتقدم بنفسه أو إحضار المستلم توكيل من المستحق الفعلي للشريحة للمستلم بالاستلام مكانه.2 - أصل بطاقة الرقم القومي والتوقيع أو ترك بصمة أو ختم على إقرار استلام الشريحة.3 - بعد استلام الشريحة وعند إجراء أول مكالمة يتم تحويلك إلى الخدمة الصوتية كي يتم تفعيل الشريحة.4 - تتلقى رسالة نصية لتفعيل الشريحة.