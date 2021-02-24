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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بالرقم القومي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:56 ص
جريدة الدستور
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نظرا لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والاتجاه نحو إجراءات مكافحة العدوي لتقليل أعداد المصابين بالفيروس، بالإضافة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، تبحث تلك الفئات عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بالرقم القومي.

ويستعرض لكم "الدستور" في السطور التالية رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بالرقم القومي.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وبعد معرفة شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة نستعرض معكم "خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي":

وهناك هدة خطوات يفترض اتباعها في حالة الرغبة في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة حيث بإمكان المواطن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الدخول عبر الرابط الآتي "هنا".

- ثم اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين.

- كتابة الرقم القومي وباقي البيانات الأخرى مثل الاسم والرقم القومي، والعنوان.

-الضغط على كلمة استعلام ليظهر بعد ذلك المعلومات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

كيفية التظلم على نتيجة إثبات الإعاقة

كما يمكن التظلم من قبل ذوي الإعاقة، أو أي من القائمين على رعايته، من قرار وزارة التضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها في حالة رفض طلب منحه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، على أن يتم إعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة.

وأوضحت الوزارة أن تقديم التظلمات إلكترونيًا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، أو عبر مكاتب البريد بإرسال مكاتبة إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيًا لتسجيل التظلم الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو في المديرية.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الحالات التي يسمح من خلالها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة:
- إذا كان يعاني الشخص من أي منها يحق له الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي: الجذام، الشلل الرباعي، طيف التوحد، ذوو القامة، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة الداون، فقد السمع التام، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، ضمور في العضلات، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، وأخيرًا تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بناء على التعليمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، فإن المستندات النطلوب توافرها لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، بالإضافة إلى ثلاث صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة للتقارير الطبية التي تظهر حالة المعاق ويفترض أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.

مدة بطاقة إثبات الإعاقة للخدمات المتكاملة

وتصدر بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها، وفقا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة (3) من اللائحة، على أن يتم تسليمها كل بطاقة عبر مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافي لكل مستفيد.

وتبلغ صلاحية بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمدة 7 سنوات ويتم تجديدها للحالات المستقرة دون إعادة للإجراءات الواردة بالمادة السابقة.

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