رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي



- ثم اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين.



- كتابة الرقم القومي وباقي البيانات الأخرى مثل الاسم والرقم القومي، والعنوان.



-الضغط على كلمة استعلام ليظهر بعد ذلك المعلومات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.



كيفية التظلم على نتيجة إثبات الإعاقة كما يمكن التظلم من قبل ذوي الإعاقة، أو أي من القائمين على رعايته، من قرار وزارة التضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها في حالة رفض طلب منحه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، على أن يتم إعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة.



وأوضحت الوزارة أن تقديم التظلمات إلكترونيًا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، أو عبر مكاتب البريد بإرسال مكاتبة إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيًا لتسجيل التظلم الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو في المديرية.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021 حددت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الحالات التي يسمح من خلالها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة:

- إذا كان يعاني الشخص من أي منها يحق له الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي: الجذام، الشلل الرباعي، طيف التوحد، ذوو القامة، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة الداون، فقد السمع التام، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، ضمور في العضلات، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، وأخيرًا تيبس المفاصل في أطراف متعددة.





قد يهمك.. تفاصيل قانون الشهر العقاري الجديد 2021 الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بناء على التعليمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، فإن المستندات النطلوب توافرها لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، بالإضافة إلى ثلاث صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة للتقارير الطبية التي تظهر حالة المعاق ويفترض أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.

مدة بطاقة إثبات الإعاقة للخدمات المتكاملة وتصدر بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها، وفقا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة (3) من اللائحة، على أن يتم تسليمها كل بطاقة عبر مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافي لكل مستفيد.



وتبلغ صلاحية بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمدة 7 سنوات ويتم تجديدها للحالات المستقرة دون إعادة للإجراءات الواردة بالمادة السابقة.

بناء على التعليمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، فإن المستندات النطلوب توافرها لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، بالإضافة إلى ثلاث صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة للتقارير الطبية التي تظهر حالة المعاق ويفترض أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.وتصدر بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها، وفقا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة (3) من اللائحة، على أن يتم تسليمها كل بطاقة عبر مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافي لكل مستفيد.وتبلغ صلاحية بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمدة 7 سنوات ويتم تجديدها للحالات المستقرة دون إعادة للإجراءات الواردة بالمادة السابقة.