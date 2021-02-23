قانون الشهر العقارى الجديد 2021.. كل ما يهم المواطن حول إجراءات تسجيل العقارات

قانون الشهر العقاري الجديد 2021

خطوات تسجيل العقارات والممتلكات

قانون الشهر العقاري الجديد 2021

ويُعطى الطلب رقمًا وقتيًا وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي.أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.وإذ تنصب المادة 35 مكرر من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، الهبة، المقايضة....) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية.كما نفت صحة ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع، وتوضح أن دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.وناشدت وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقًا لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.وأكد جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، أنه تشجيعًا على إقبال المواطنين لتسجيل ما لديهم من عقارات، فقد تم تخفيض رسوم التوثيق والشهر بناءً على تعديلات القانون الذى نص فى المادة الأولى منه على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وجميع الأعمال اللازمة لإتمامه – بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية – طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ 2000 جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى.وقال ياقوت، إنه بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها يتم فرض الرسوم التالية عند طلب تسجيل ملكيتها فى الشهر العقارى:خمسمائة جنيه تفرض على الوحدة حتى مسطح 100 متر مربعألف جنيه تفرض على كل وحدة حتى مسطح 200 متر مربعألف وخمسمائة جنيه تفرض على كل وحدة حتى مسطح 300 متر مربعبالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها:خمسمائة جنيه رسومًا على خمسة أفدنةألف جنيه رسومًا على عشرة أفدنةألفا جنيه رسومًا فيما جاوز عشرة أفدنةويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحدة عقارية.واوضح ياقوت أنه بالنسبة للأوراق الأخرى وفئات رسوم التوثيق والشهر:عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها (الشهادات)، وخمسة جنيهات عن كل ورقة تالية.خمسة عشر جنيها عن كل إشهاد من إشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها، والواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه.عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات.خمسة جنيهات عن كل صفحة تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول على صورة منها، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها.خمسة عشر جنيها عن كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها، ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها.خمسة عشر جنيها عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات.خمسة جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص للاطلاع (الكشف النظرى)، وذلك عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب، مع احتساب كسور السنة سنة كاملة.عشرة جنيهات للاطلاع (الكشف النظرى) عن كل مادة يراد الاطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها، ومكاتب التوثيق وفروعها.ثلاثون جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعه، لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية، وذلك خلاف مصروفات الانتقال، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات، ولو اتحد أصحاب الشأن، وإذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة، استحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى.خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ.خمسة عشر جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته.وأعلنت وزارة العدل من خلال الموقع الرسمى لمصلحة الشهر العقاري عن عناوين مكاتب الشهر العقاري في القاهرة والمحافظات، موكدة أن جميع المكاتب في المحافظات على استعداد تام لاستقبال المواطنين خلال الفترة المقبلة.وذلك من خلال الموقع التالي