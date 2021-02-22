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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري والأوراق المطلوبة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:48 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
عبدالله هشام
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تزايدت معدلات البحث عن رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري بالتزامن مع صدور قانون الشهر العقاري الجديد والذي يقضي بعدم الاعتراف بالعقد الإبتدائي بين المالك والمشتري وكذلك العقد التي حصل على صحة توقيع من المحكمة، قبيل  أيام من تطبيق تعديلات القانون الجديد بداية من الأسبوع الثاني في شهر مارس المقبل، ما جعلنا نرصد خطوات ورسوم تسجيل الشقة أو الوحدة السكنية في الشهر العقاري.

خطوات تسجيل الشقة في الشهر العقاري

وتبدأ أولى خطوات تسجيل الشقة أو الوحدة السكنية في الشهر العقاري بعد تطبيق القانون الجديد بذهاب طرفي العقد من البائع والمشتري أو من ينوب عنهما بموجب توكيل رسمي يقضي بأحقية التصرف في الوحدة السكنية المقرر نقل أو ثبوت ملكيتها إلى مقر مصلحة الشهر العقاري.

في الخطوة التالية يتقدم طرفي العقد بطلب كتابي إلى موظف الشهر العقاري يحتوي على العقد الابتدائي وتكليفات الضريبة العقارية وكشف مساحي للوحدة السكنية.

بعد ذلك يتم تحرير العقد الأزرق داخل مصلحة الشهر العقاري للتوقيع عليه والتوثيق من جانب طرفي العقد، بعد مراجعة الطلب المقدم والتوقيع عليه للقبول والإشهار.

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رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري

وتتفاوت الرسوم المقرر لتسجيل الشقق أو الوحدات السكنية في الشهر العقاري بحسب مساحة العقار أو الشقة السكنية ورسم المساحة، حيث تبدأ من 500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها، للوحدة السكنية المبنية على مساحة 100 متر.

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فيما تبلغ تكلفة تسجيل الوحدة السكنية على مساحة 200 متر 1000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها، وتصل رسوم تسجيل الشقة في الشهر العقاري إلى 1500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها للوحدة السكنية على 300 متر، و2000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها للوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر.

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