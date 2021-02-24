حسين الجسمي: «يا نور الأرض» تعبر عن إحساسي للكويت وأهلها

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السفير المفوض فوق العادة، أغنية مهداة للكويت وأهلها حملت عنوان "يا نور الأرض" تعاون في كلماتها مع الشاعر أحمد الشرقاوي، والملحن ناصر غنام الديكان.وأعرب الفنان عن سعادته بهذا العمل الوطني الذي يحمل كل معاني المحبة والاحترام للكويت وشعبها، مؤكدًا حرصه دائمًا على مشاركة إخوانه في كل عام بالاحتفالات السنوية الوطنية في شهر فبراير، متمنيا استمرار الأمن والأمان لهذا الوطن الشقيق الغالي على قلبه هو وشعبه الكريم المحب، وقال: "أتشرف بتقديم هذا العمل الوطني "يا نور الأرض" إحساسًا وحبًا وفخرًا بهذه المناسبة، التي نعتبر ذكراها ذكرى فرحة وطن وفرحة شعب نُكنّ له كل الاحترام والتقدير".و سيتم عرض الأغنية عبر تلفزيون الكويت وجميع الإذاعات المحلية الكويتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع "يوتيوب" ضمن فيديو كليب خاص بالأغنية.