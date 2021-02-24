



خطوات معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية

يستطيع أصحاب السيارات وسائقين المركبات الاستعلام عن مخالفتهم المرورية إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار نوع الخدمة المطلوبة من القائمة الرئيسية (خدمات نيابات المرور)





الضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات





كتابة بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عنها كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، العنوان، ...)





كتابة بيانات السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتها





تحديد إدارة المرور التابعة لها السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتها





الضغط على زر الاستعلام





ظهور إجمالي قيمة المخالفات المرورية





رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا

حرصا على سلامة المواطنين من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي انتشر في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وحصد أرواح قرابة 2 مليون شخص عقب تفشية في كافة البلدان فقد أتاحت وزارة الداخلية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله الاستعلام عن كافة الخدمات المرورية عقب الضغط على أيقونة خدمات نيابات المرور وكتابة رقم اللوحة المعدنية وبيانات صاحبها واختيار وسيلة مناسبة للدفع الإلكتروني.





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طرق دفع قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا

عقب اتباع خطوات معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية والاستعلام عن قيمتها يمكن لصاحب السيارة الدفع إلكترونيا عبر وسائل الدفع الالكتروني التي حددتها وزارة الداخلية المواطنين لتحصيل قيمة المخالفات المرورية عن طريق بطاقة الائتمان البنكية تفادي للذهاب إلى مقر الإدارة العامة للمرور التابعة لها السيارة والدفع الكاش تجنب لانتشار عدوى الفيروس القاتل.





حظيتعلى أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين لتسهيل التعاملات اليومية وقضاء متطلباتهم دون وقت أو جهد خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا وطرق سداد قيمة المخالفات عبر وسائل التحصيل الالكتروني التي حددتها الوزارة تخفيفا عن المواطنين.