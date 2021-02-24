هزة أرضية تضرب شمال شرق الجزائر

أعلنت وكالة فرانس برس الاخبارية، اليوم الأربعاء، هزة أرضية تبلغ قوتها 4.8 درجات ضربت شمال شرق الجزائر، من دون أن تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة، وفق ما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.وأوضح المركز الحكومي في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 02:51 بتوقيت الجزائر، وأن "مركز الهزة حدد على بعد تسعة كيلومترات جنوب غرب الرصفة بولاية سطيف، التي تبعد 280 كيلومترا شمال شرق الجزائر".وذكرت مديرية الحماية المدنية لولاية سطيف على صفحتها على "فيسبوك"، أنها انتقلت إلى مكان الهزة الأرضية و"لم تسجل أي خسائر بشرية" بل "سقوط عدة صخور جبلية على الطريق، وتشققات في عمارة سكنية واحدة.