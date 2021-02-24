تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الإعدادي الموحد الفصل الدراسي الأول 2021





يأتي ذلك عقب إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد الامتحانات لجميع المراحل الانتقالية، وتتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، خوفًا على صحة الطلاب من عدوى وباء فيروس كورونا القاتل.



موعد امتحانات الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2021 وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2021، حيث من المقرر أن يبدأ يوم 3 من شهر مارس، حيث سيقوم طلاب الصف الأول الاعدادي بأداء كافة المواد الدراسية في ورقة امتحان واحدة، حيث تضم الورقة من 5 إلى 6 أسئلة، وسبب هذا القرار المعلن خوفًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور من عدوى وباء فيروس كورونا القاتل، الذي عاود في الانتشار من جديد في هذه الفترة بعد أن ارتفعت عدد حالات الإصابة مجددًا.



تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الاعدادي الموحد الفصل الدراسي الأول 2021 وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب هذه النماذج الاسترشادية لمساندة الطلاب ومساعدتهم قبل أداء امتحاناتهم من خلال هذا الرابط ولأن عمليات البحث على محركات الانترنت مرتفعة في الوقت الحالي من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الاعدادي، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص كيفية تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الاعدادي الموحد الفصل الدراسي الأول 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2021، حيث من المقرر أن يبدأ يوم 3 من شهر مارس، حيث سيقوم طلاب الصف الأول الاعدادي بأداء كافة المواد الدراسية في ورقة امتحان واحدة، حيث تضم الورقة من 5 إلى 6 أسئلة، وسبب هذا القرار المعلن خوفًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور من عدوى وباء فيروس كورونا القاتل، الذي عاود في الانتشار من جديد في هذه الفترة بعد أن ارتفعت عدد حالات الإصابة مجددًا.وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب هذه النماذج الاسترشادية لمساندة الطلاب ومساعدتهم قبل أداء امتحاناتهم من خلال هذا الرابط www.moe.gov.eg ، وأكد على أن طلاب الصف الأول الاعدادي سيقومون بأداء كافة المواد الدراسية في ورقة امتحان واحدة إختصارًا للوقت وتخفيف العبء على أولياء الأمور والطلاب، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد.

نظرًا لارتفاع عمليات البحث بإستمرار على محركات الانترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي على موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الاعدادي، عن تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الاعدادي الموحد الفصل الدراسي الأول 2021، ولأن امتحانات الصف الأول الاعدادي من الأمور التي تحظى بنسبة كبيرة من البحث حاليًا.