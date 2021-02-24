تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الإعدادي الموحد الفصل الدراسي الأول 2021
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:52 م
هبه محمدطباعة
نظرًا لارتفاع عمليات البحث بإستمرار على محركات الانترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي على موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الاعدادي، عن تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الاعدادي الموحد الفصل الدراسي الأول 2021، ولأن امتحانات الصف الأول الاعدادي من الأمور التي تحظى بنسبة كبيرة من البحث حاليًا.
يأتي ذلك عقب إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد الامتحانات لجميع المراحل الانتقالية، وتتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، خوفًا على صحة الطلاب من عدوى وباء فيروس كورونا القاتل.
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ولأن عمليات البحث على محركات الانترنت مرتفعة في الوقت الحالي من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الاعدادي، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص كيفية تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الاعدادي الموحد الفصل الدراسي الأول 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.