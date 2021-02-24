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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:52 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، في معرفة رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021، حتى يتمكن الطلاب من الدخول في الامتحانات، حيث من المقرر أن ينطلق ماراثون الامتحانات يوم 27 من شهر فبراير الجاري على أن تستمر حتى يوم 9 من شهر مارس القادم 2021.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحان أولى ثانوي 2021

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الطلاب في مختلف المراحل التعليمية لجميع الصفوف بتسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحان أولى ثانوي 2021، فقد حددت الوزارة أن الأحد 21 فبراير الجارى، هو الموعد الأخير للتسجيل في الاستمارة الإلكترونية، ومن المقرر عقد امتحانات الكترونية من المدرسة خلال يومين 27 و28 فبراير على أن يتم عقد امتحانات وتقيمات شهرية لهم بداية من مارس.

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رابط اكواد الامتحانات للصف الأول الثانوي 2021

ويستطيع الطالب الحصول على أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2020، من خلال الرابط الآتي: هنا.

وذلك عن طريق إدخال البيانات التالية: كتابة تاريخ الميلاد المدون فى شهادة الميلاد وكتابة المحافظة محل إقامة الطالب، وتحديد جنس الطالب اذا كان ذكر أم أنثي، ثم يقوم الطالب بالضغط على كلمة تسجيل الدخول حتى يتم التسجيل.


وينبغي على كل طالب إدخال أكواد الامتحانات الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي، وفي حال إدخال كود مختلف يعتبر متغيب عن امتحانه، ومن المقرر أن تجري الامتحانات على "التابلت " في موعد ثابت للجميع، ويغلق تلقائيًا في نهاية الوقت للجميع، وعداد الوقت الذي يظهر للطالب يبين فقط المدة التي قضاها الطالب أثناء حل الامتحان.

موعد امتحانات الترم الأول 2021

ويشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تنطلق يوم السبت المقبل 27 فبراير الجاري، وتستمر حتى يوم 11 مارس المقبل، وذلك بآلية جديدة للامتحانات حيث سيمتحن كل صف دراسي يوم واحد لجميع المواد، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، منعا للازدحام والتكدس داخل مقار اللجان المدرسية.

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