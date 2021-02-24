أعلنت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن زعيم حزب قلب تونس نبيل القروي بكفالة.واستدعت المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، ورئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي للتحقيق، مشيرة إلى إصدار مذكرة إيداع في السجن بحقه، على خلفية قضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.وكانت محكمة التعقيب في تونس، سمحت في 9 أكتوبر من العام الماضي، بالإفراج عن القروي بعد قبول طعنه.