مواصلة البحث عن ضحايا «مركب مريوط» الغارق.. ولا وفيات بين الغواصين

واصلت فرق الإنقاذ عملها، بالبحث عن ضحايا حادث غرق مركب كينج مريوط بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، حيث إن هناك 4 أشخاص لم يتم العثور عليهم حتى الآن.انضم اليوم إلى فريق الغواصين المتطوعين المشاركين في عمليات البحث منذ لحظة حادث الغرق، فريق إنقاذ محافظة مطروح، إضافة إلى 5 محافظات أخرى، بمساعدة فريق الإنقاذ النهري.وبالأمس نجح رجال الحماية المدنية مدعومين بفرق الإنقاذ والعوض في انتشال طفل رضيع من داخل بحيرة مريوط؛ ليرتفع عدد الضحايا إلى 10 أفراد وإصابة 5، ونجاة اثنين.ومن جانبه؛ نفى الكابتن إيهاب المالحي، رئيس فريق «غطاسين الخير»، وفاة أحد الغطاسين المتطوعين أثناء استمرار محاولات البحث والانتشال للجثامين الغارقة ببحيرة كينج مريوط بمنطقة الهوارية، مؤكدًا أن جميع الفريق بخير وبسلامة ويواصلون مهام البحث عن ضحايا المركب الغارق.